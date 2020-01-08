Иран сообщил властям Ирака о том, по каким американским военным базам нанесет ракетные удары, а Багдад сообщил информацию американским официальным лицам. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам дипломатического источника телеканала, Ирак заранее знал о цели Ирана и предупредил американскую сторону. Также отмечается, что исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от властей Ирана о том, что вскоре будут нанесены удары.

По сведениям источника телеканала, иранская сторона также сообщила иракцам, к каким базам не следует приближаться.

Иранский телеканал Press TV отмечает, что удар по американским объектам в Ираке стал ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Также иранское ТВ сообщает о гибели 80 человек при обстреле баз США.

Тем временем президент США Дональд Трамп так прокомментировал атаку Ирана на военные базы США в Ираке: "Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана на две военные базы, расположенные в Ираке. Сейчас проводится оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром", - написал глава Белого дома в Twiitter.