Повышение тарифов на услуги Укрпочты и сокращение почтовых отделений и почтальонов вызвали падение тиражей региональной газеты "ЭХО" в Житомирской области почти на 30%. Об этом написал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, к которому за помощью обратился главред газеты Владимир Яцкевич.

Сообщается, что главный редактор призвал коллег со всей Украины активно обращаться к представителям власти с требованиями защитить отчечественную прессу. Он также подчеркнул, что введение платы за просмотр украинских телеканалов и невнимание к защите информационного пространства страны приведет информационной изоляции многих украинцев.

"С большим сожалением сообщаю, что прежде всего по вине почты по итогам подписки на 2020-й год резко, почти на 30 процентов упали тиражи наших официально зарегистрированных газет "Эхо", "Досье 02", "Хозяюшка" и "Телеэхо"", - жалуется Яцкевич.

Главред региональной газеты также раскритиковал власть, заявив, что она уничтожает "информационную составляющую" во время агрессии со стороны восточного соседа.

Напомним, что в конце 2019 года газета "Зеркало недели", выходившая с 1994 года, выпустила последний номер печатного издания.

Также "Страна" писала о том, что в прошлом году у НСЖУ были планы собрать редакторов печатных СМИ со всей страны чтобы предъявить претензии Укрпочте.