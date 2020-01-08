Мужчина, которого засняли камеры видеонаблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета и который, по версию следствия, участвовал в закладке взрывного устройства под машину, в которой тот погиб, не больше 175 см. В то время как Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве - 180 см. Об этом свидетельствуют данные экспертизы, которые опубликовало издание "theБабель".

Экспертизу провели через месяц после убийства Шеремета - 25 августа 2016 года. Эксперт анализировал видеозаписи с камер наблюдения, размещенных в кварталах вокруг места взрыва и места жительства Шеремета. На записях мужчина и женщина с пакетом в ночь с 19 на 20 июля 2016 года шли к машине журналиста, женщина приближалась к машине и закладывала туда взрывчатку, по версии следствия. После чего оба удалились.

Согласно результатам экспертизы, рост мужчины на видео 170 см. Возможное отклонение, которое заложил эксперт, +\- 3%. Эта погрешность связана с нечетким изображением, постоянным движением подозреваемого, кепкой на голове, а также с тем, что эксперту неизвестна высота подошвы и каблуков на обуви. По заключению эксперта, рост человека на видео может колебаться от 164,9 см до 175,1 см. Адвокаты Антоненко сообщили, что его рост 180 см.

Рост женщины, которая закладывала взрывчатку и которую следствие отождествляет с врачом Юлией Кузьменко, согласно экспертизе, 165 см. Если учесть ту же самую погрешность в 3%, ее рост колеблется от 160,05 см до 169,95 см. Точный рост Кузьменко на момент публикации уточнить не удалось.

Источники theБабель утверждают, что по состоянию на конец 2019 года никаких других екпертиз, которые бы определяли рост людей с камер наблюдения, не было.

Фото: theБабель

Напомним, что сегодня, 8 января, в апеляционном суде Киева проходит слушание по делу подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, сторона защиты будет ходатайствовать о смене меры содержания. Она хочет оспорить домашний арест.

Также мы писали, что появилось видео следственного эксперимента с участием Кузьменко, обвиняемой в убийстве Шеремета.