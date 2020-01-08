Шестерых военных из Словении и 14 бойцов из Хорватии будут эвакуировать из Ирака. Об это сообщает "РИА Новости".

"Минобороны в связи с нападением на аэродром в Эрбиле приняло решение об эвакуации всех шестерых военнослужащих армии Словении третьего контингента из района операции "Непоколебимая решимость". Эвакуация производится совместно с германскими партнерами", - говорится в заявлении министерства обороны Словении.

В то же время силовики Хорватии также собираются забирать своих военных с территории Ирака. На данный момент известно о 14 бойцах. Они будут направлены на военную базу в Кувейте.

Напомним, что сегодня Иран выпустил более десятка ракет по двум иракским военным базам, в которых размещены войска США. После этого американский президент Дональд Трамп анонсировал заявление про обстрел военных баз и погибших в Ираке.

Как сообщала "Страна", Иран назвал атаку военных баз США в Ираке "местью за смерть Сулеймани". Позже появились кадры с места происшествия.

Также мы сообщали, что после обстрелов, Саудовская Аравия и Бразилия решили приостановить транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив.