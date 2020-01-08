Поезд, который начал курсировать в конце декабря прошлого года с главного железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь", сегодня сделал вынужденную остановку из-за технической неисправности. Об этом сообщил пресс-центр "Укрзализныци".

"7 января 2020 около 13:30 возле станции Демеевская (г. Киев) поезд, совершавший рейс по маршруту Киев-Пассажирский - Аэропорт Борисполь совершил вынужденную остановку. Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолет. Их пересадили в другой подвижной состав и доставили в аэропорт", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили, что будет проведено расследование аварии. Также, как отметила пресс-служба, будут выдвинуты соответствующие претензии заводу-изготовителю (Крюковскому вагоностроительному заводу - Ред.).

Представители компании добавили, что новый поезд был передан производителем Укрзализныце в конце декабря 2019.

Напомним, что недавно бывшему депутату БПП объявили подозрение в причинении ущерба филиалу "Укрзализныци".

Также "Страна" сообщала, что Кабмин поручил провести аудит "Укрпочте", "Укрзализныце" и "Нефтегазу", чтобы найти и продать избыточное имущество.