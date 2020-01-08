В катастрофе с украинским самолетом авиакомпании МАУ погибли студенты и выпускники иранского технологического университета городе Шариф. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на отдел по связям с общественностью университета.

Так, был представлен список из 13 выпускников университета, которые находились в самолете во время катастрофы. Однако это не полная информация, работники университета еще будут ее дополнять.

Напомним, 8 января в Иране потерпел крушение "Боинг" украинской авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран - Киев. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту погибли. По предварительным данным, это 176 человек. Билеты купили 167 пассажиров. также на борту находились 9 членов экипажа.

Также "Страна" писала, что в Тегеран будет направлена группа людей для участия в поисковой операции после крушения самолета.

После обнаружения двух черных ящиков власти Ирана заявили, что не будут передавать их специалистам из Boeing.