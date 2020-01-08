Сегодня, 8 января, Москва и Анкара запускают новый газопровод "Турецкий поток" общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год, проложенный по дну Черного моря. Об этом сообщает anna-news.info.

Одна из труб предназначена для самой Турции, а остальное топливо отправится в страны Южной и Юго-Восточной Европы – там за российским газом уже выстроилась целая очередь. Министр энергетики Турции Фатих Дёнмез заявил, что с открытием "Турецкого потока" турецкая газотранспортная система, уже соединенная с газопроводами, ведущими с севера и востока, станет незаменимой для международного рынка.

Как сообщала "Страна", "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из них предназначена для турецких потребителей, по второй газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство первой завершили в апреле 2018 года. Совокупная мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров в год.

Также "Страна" писала о том, что "Турецкий поток" позволит снабжать газом страны, до которых не достают "рукава" "Северного потока-2" - Италию, Австрию, Словакию, Болгарию, Румынию и другие. Но есть проблема - низкая пропускная способность внутренних трубопроводов, в частности, в Болгарии. Последняя не так давно приняла решение о расширении транзитных мощностей, но на это понадобится время. Но суммарно оба потока могут лишить Украину транзита газа.

После пуска "Турецкого потока" глава Кремля собирается встретиться в Турции с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом для переговоров. Напомним, с 1 января российский газ идет в Болгарию по газопроводу "Турецкий поток", а не через Румынию. Достигнутые договоренности позволят сэкономить Болгарии около 41 миллиона евро.