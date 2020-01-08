К посольству Украины в Москве начали нести цветы в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании МАУ Boeing 737-800 под Тегераном. Об этом информирует сайт life.ru.

Сообщается, что соболезнующие москвичи кладут розы на асфальт возле здания украинского посольства.

Видео: Life.ru

Напомним, Boeing 737 авиакомпании МАУ, следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли - это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

После обнаружения двух черных ящиков власти Ирана заявили, что не будут передавать их специалистам из Boeing.

Также "Страна" вела трансляцию с брифинга премьера Алексея Гончарука и секретаря СНБО Алексея Данилова, который был посвящен крушению самолета в Иране.

Ранее мы писали, что сегодня к посольству Ирана в Киеве принесли букет гвоздик, который предназначался не для пассажиров МАУ, а для убитого генерала Сулеймани.