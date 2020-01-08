В Москве жестоко избили сына известного сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

24-летнего Дмитрия Жванецкого избили возле московского ресторана. Сын сатирика вместе со своим другом Филиппом Гинзбургом отдыхали в ресторане. Друзья решили зайти в караоке, но увидели, как парни обижают девушку, и решили вмешаться. Все закончилось дракой, Дмитрия и Филиппа отвезли в больницу. У Жванецкого травмирована нога, у Гинзбурга - гематомы головы и перелом носа.

Фото: t.me/breakingmash

Как сообщала "Страна", 6 марта прошлого года Михаилу Жванецкому исполнилось 85 лет. Накануне юбилея он принял орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, которым его наградил президент России Владимир Путин. "Мне дали орден за мои рассказы об Одессе и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна", - сказано Жванецкий.

Ранее "Страна" сообщала, что радикал Стерненко, который подозревается в убийстве человека, пригрозил срывом концертов Михаила Жванецкого в Одессе и Киеве. Свое "разрешение" на выступление народному артисту Украины радикал Стерненко даст, если Михаил Жванецкий публично откажется от ордена "За заслуги перед Отечеством", который ему вручил российский президент.