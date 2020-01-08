Сегодня, 8 января, в апеляционном суде Киева проходит слушание по делу подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, сторона защиты будет ходатайствовать о смене меры содержания. Сейчас она находится под домашним арестом.

Следствие считает, что Яна Дугарь, медик из 25-й аэромобильной бригады, вела разведку возле дома журналиста накануне его гибели.

Корреспондент "Страны" находится в апелляционном суде и передает оттуда последние новости. Текстовое обновление - под видео.

Прямая трансляция из зала суда

14:37 Сторона защиты попросила перерыв. Сейчас они изучают документы.

14:35 Адвокат заявляет, что имеет ряд документов, которые желает приобщить к делу.

14:30 Суд начался.

14:25 Приехала Яна Дугарь (в оранжевой свитере). Обнимается со своей группой поддержки.

14:20 На суде порядок обеспечивают нацгвардецы, под зданием суда дежурит несколько автобусов, в самом суде проходит тщательный досмотр.