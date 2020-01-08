На официальном портале Верховной Рады Украины опубликован проект "Закона о труде", который по сути является новым трудовым кодексом. Его реализацию продвигают в "Слуге народа"

Текст закона уже доступен на сайте Верховной Рады.

Стоит отметить, что Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) считает проект нового трудового кодекса Украины таковым, который лишит работников правовой защиты, а профсоюзы больше не смогут их защитить. Представители конфедерации отметили, что законопроект был принят без консультаций с профсоюзами, и состоит из 99 статей, чтобы он мог иметь в парламенте ограниченное рассмотрение.

Ранее "Страна" подробно разбирала новый скандальный трудовой кодекс, который 27 декабря был утвержден Кабинетом министров. Краткосрочные контракты, которые работодатель сможет разрывать в любой момент и по любому поводу, фактическая отмена 8-часового рабочего дня, упрощенная процедура увольнения для беременных и матерей в декрете - лишь неполный список прописанных в нем положений.

Также мы писали о том, что Милованов рассказал, сколько лет украинцам осталось ждать зарплат "как в Польше".