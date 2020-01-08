Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о создании комиссии, которая займется внеплановой проверкой состояния безопасности полетов в МАУ и других авиакомпаниях. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В течение дня будет сформирована комиссия и выдан приказ Госавиаслужбы о проведении внеплановой проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - написал глава правительства.

Он также сообщил, что в Иран будет отправлена группа для помощи в поисковой операции и специалисты для расследования причин катастрофы, а также три представителя МАУ.

Как сообщала "Страна", Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов авиакомпании МАУ в связи с крушением самолета МАУ Boeing 737-800 под Тегераном.

Напомним, что 8 января самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежал украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

Также стало известно, что ведущие авиакомпании мира и Росавиация отменили полеты над Ираном и Ираком.