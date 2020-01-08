Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Тегеран будет направлена группа людей для участия в поисковой операции после крушения самолета МАУ. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

"В Иран будет отправлена группа для помощи в поисковой операции. В составе группы - специалисты для расследования причин катастрофы, в том числе 5 человек Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, 2 представителя Госавиаслужбы и 3 представителя авиакомпании МАУ", - говорится в сообщении.

Также Гончарук уточнил, что украинские специалисты будут брать участие в расследовании катастрофы.

"Мы уже им сообщили о том, что украинские специалисты, наши эксперты должны быть участниками этих процессов. Предварительно, не видим для этого никаких препятствий", - подчеркнул он.

Фото: t.me/PMHoncharuk

Напомним, Boeing 737 авиакомпании МАУ, следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли - это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

После обнаружения двух черных ящиков власти Ирана заявили, что не будут передавать их специалистам из Boeing.

Также "Страна" вела трансляцию с брифинга премьера Алексея Гончарука и секретаря СНБО Алексея Данилова, которы был посвящен крушению самолета в Иране.