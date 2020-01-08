Народный депутат из "Слуги народа" Богдан Яременко, который прославился после переписки на сайтах знакомств с проститутками прямо в зале Верховной Рады, призвал не стесняться поддерживать США в борьбе с Ираном. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Никто не призывает да и США не просит бежать и что-то по этому поводу делать (тем более в военном плане), но политически мы однозначно должны быть на стороне Соединенных Штатов. На сегодня отношения с США являются крупнейшей внешнеполитической ценностью Украины.

Ни одна другая страна не дает нам столь важную и объемную помощь в войне и для развития и усиления собственной обороны. И это не только сотни миллионов долларов США (а суммарно - миллиарды), но и важный политический и психологический месседж, который сдерживает оппонентов и поощряет друзей. Мы не можем рассчитывать больше ни на одну другую державу мира в вопросах сдерживания российской агрессии против нас, и в мире в целом.

Только США оказались способными действенно препятствовать планам остановить транзит энергоносителей по территории Украины, что позволит избежать убытков на миллиарды долларов США. Близкие отношения с США - это не только вопрос ценностных ориентиров, это вполне предметная выгода для Украины.

Так, отношения с США сейчас переживают сложный момент, к возникновению которого Украина фактически непричастна. Тем более - сейчас самое время четко и однозначно заявить, что Украина - это партнер, который умеет действовать из расчета, но который способен быть верным и последовательным.

Нападение на военную инфраструктуру США - это акт войны и агрессии. И Соединенные Штаты должны быть четко проинформированы, что именно так в Украине воспринимают события, которые разворачиваются. И исходя именно из такого понимания ситуации Украина будет выстраивать свою реальную политику.

Нет никаких "сторон", которые должны воздерживаться от эскалации. Есть дружественное государство, против которого совершен акт агрессии", - написал Яременко на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, который срочно вылетел из Омана в Киев из-за катастрофы МАУ, призвал воздержаться от спекуляций вокруг крушения самолета МАУ в Иране.

Он поручил проверить все пассажирские самолеты Украины.

Тем временем к посольству Ирана в Киеве принесли букет гвоздик. И он не для пассажиров МАУ, а для убитого генерала Сулеймани.