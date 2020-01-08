В Иране, где произошло крушение пассажирского самолета МАУ Boeing 737-800, возле атомной электростанции "Бушер" произошло два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла. Информация об этом появилась на сайте Геологической службы США.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 02:20 и 03:19 по местному времени (04:20 и 05:19 по Киеву). В первом случае эпицентр находился в 10 километрах от южного города Боразжан, во втором — в 17 километрах. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Известно, что АЭС "Бушер" находится примерно в 50 километрах от землетрясения.

Напомним, что сегодня Иран выпустил более десятка ракет по двум иракским военным базам, в которых размещены войска США. После этого американский президент Дональд Трамп анонсировал заявление про обстрел военных баз и погибших в Ираке.

Как сообщала "Страна", Иран назвал атаку военных баз США в Ираке "местью за смерть Сулеймани".