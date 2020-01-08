Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо использовать Украинскую православную церковь в качестве посредника.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по обе стороны конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Церковь может выступить посредником", - сказал он.

Кроме того, одним из условий восстановления мира на Донбассе Сивохо считает "молчание со стороны тех, кто разжигал войну".

Напомним, жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой области проверяют на наличие паспорта "ДНР". Тех, у кого с собой украинские паспорта, после проверок на улице задерживают и увозят в горотдел "полиции".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что люди с пророссийскими взглядами могут уехать с Донбасса.