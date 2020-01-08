Власти Ирана заявили, что не будут передавать самолетостроительной компании Boeing черные ящики, найденные на месте крушения украинского самолета компании МАУ. Об этом сообщает Reuters.

"Пока не ясно, куда будут направлены черные ящики для их дальнейшей расшифровки и анализа", - сказал глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Напомним, Boeing 737 авиакомпании МАУ, следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли - это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Позже стало известно, что иранские спасательные службы нашли на месте крушения первый бортовой самописец.

Также "Страна" вела трансляцию с брифинга премьера Алексея Гончарука и секретаря СНБО Алексея Данилова.