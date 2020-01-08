Около пяти утра в Киеве, где недавно пылало общежите НАУ, загорелось трехэтажное здание на ул. Пожарского, 64 в Деснянском районе. Один человек получил незначительные ожоги верхних и нижних конечностей. Об этом сообщили на странице Facebook ГСЧС в Киеве.

Фото: Facebook/ Головне управління ДСНС України у м.Києві

По предварительным данным пострадавший 1977 года рождения пытался самостоятельно ликвидировать возгорание. Мужчину был госпитализирован. На фото с места ЧП видна надпись "Зал царства свидетелей Иеговы" - здания для встреч собрания этой религиозной общины.

Фото: Facebook/ Головне управління ДСНС України у м.Києві

"По прибытию огнеборцы установили, что горит крыша. Не теряя времени, они приступили к тушению. Уже в 6:49 пожар удалось локализовать, а в 7:03 - ликвидировать на общей площади 150 кв.м", - сообщила пресс-служба.

Фото: Facebook/ Головне управління ДСНС України у м.Києві

В ГСЧС заявили, что сложность тушения пожара состояла в том, что спасателям пришлось тратить время на поиск подъезда к зданию, а потом вручную откатывать припаркованное авто для установки подъемника.

Всего к ликвидации пожара привлекли 56 человек личного состава.

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