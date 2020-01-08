Сегодня утром в Иране потерпел крушение украинский самолет. Все 176 его пассажиров погибли от взрыва в момент столкновения с землей.

Это самая масштабная авиакатастрофа в истории Украины. Ее хронику ведет "Страна".

Произошла она в крайне тревожный момент. Иран за несколько часов до падения "Боинга" нанес ракетный удар по американским базам в Ираке. И часть западных стран закрыли гражданское авиасообщение на Ближнем Востоке.

Может ли это быть связано с крушение украинского самолета - разбиралась "Страна".

Как произошло крушение

Украинский борт №PS752 вылетел из аэропорта имени Хомейни в Тегеране в 4:42 минуты по Киеву. Но уже через две минуты пропал с радаров и рухнул под городом Парандом - в 50 километрах на северо-восток от точки взлета.

По данным авиакомпании МАУ, самолет успел к тому моменту набрать высоту 2400 метров. То есть выжить не смог бы никто - даже, если бы не было пожара при падении.

Есть два основных видео. Первое - снятое иранцами. На нем видно, как в ночном небе падает самолет - сначала огненная точка, которая приближается к земле, а потом взрыв, который озаряет все вокруг на многие километры.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Второе видео - снятое уже на месте крушения "Боинга". Видны дымящиеся обломки.

Самолет рухнул с полными баками, поэтому взрыв при таком ударе был неминуемым. Но по видео было заметно, что "Боинг" горел уже в полете.

В течение дня иранские СМИ публиковали фото с места трагедии. Люди на них - в масках, защищающих от дыма.

Кто погиб в катастрофе

По самым последним данным, погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Персонал самолета - летчики и бортпроводники - был полностью из Украины. Также в Киев летели две украинские пассажирки. То есть погибли 11 наших соотечественников.

Вот их пофамильный список.

Экипаж

Сергей Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Володимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лыхно

Пассажиры

Ольга Кобюк

Алена Малахова

Детальнее об этих людях - кем они были и чем делились в соцсетях - можно прочитать в материале "Страны" "Любила небо и гордилась своей работой". Что известно о погибших в "Боинге" украинцах.

Остальные жертвы трагедии - иностранцы. 82 погибших - граждане Ирана, 63 - Канады, десять - Швеции, четверо афганцев, по трое - немцев и англичан.

Причем большая часть этих людей - иранцы по национальности. Так, в Тегеране заявляют, что при крушении "Боинга" погибло 147 выходцев из этой ближневосточной страны.

В МАУ заявили, что иностранные жертвы трагедии летели в Киев на пересадку.

Значительная часть из них была студентами из Канады, которые возвращались на учебу после рождественских каникул.

С полным списком погибших можно ознакомиться здесь.

Что известно о самолете

В украинской авиакомпании назвали рухнувший Boeing 737-800 NG под номером UR-PSR своим лучшим самолетом. МАУ купила его у производителя в 2016 году.

По открытым данным, первый свой полет лайнер совершил в июне 2016 года. То есть он был куплен только с конвейера.



По данным ресурса, упавший самолет не принадлежал МАУ, а был арендован у американской компании Varangian Leasing. Интересно, что она владеет еще девятью воздушными судами "Международных авиалиний Украины".

Лизинг в авиаотрасли - это такая форма кредита. Покупать новый самолет очень дорого (он стоит 50-60 миллионов долларов), плюс растаможка. При этом, по некоторым данным, компания Varangian Leasing принадлежит Игорю Коломойскому, которого называют и совладельцем МАУ.

Комментируя трагедию, в МАУ заверили, что вероятность ошибки пилота минимальна, поскольку этот самолет водили самые опытные сотрудники.

"Командир Гапоненко Владимир 11 тысяч часов налета. Наумкин Алексей - инструктор на самолете, 12 тысяч часов налета. Второй пилот Хоменко Сергей - 7 600 часов налета.

На самолете был усиленный экипаж, учитывая сложность и продолжительность рейса. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки в последние годы проводятся исключительно в аэропорту Тегерана", - заявил Игорь Сосновский, вице-президент МАУ по летной работе.

Тем не менее, власти уже распорядились проверить весь летный состав МАУ и других авиакомпаний Украины. И сделали ряд других шагов.

Последствия в Украине

Катастрофа произошла в 4:40 утра, однако украинские чиновники начали сообщать о ней только через несколько часов.

МИД и другие службы молчали, и только через три часа, после того как о трагедии сообщил, изрядно запаздывая, президент, посыпалась информация и от других ведомств.

В компании-перевозчике первую информацию опубликовали вообще в 10 утра. То есть спустя пять часов после крушения. При этом главным источником данных с места событий были снова российские и другие зарубежные СМИ.

Уже утром президент заявил, что из-за крушения возвращается в Украину из Омана. Как именно он вернется - пока неизвестно, поскольку в том регионе сейчас может начаться война, и гражданская авиация резко сократила свою работу.

Параллельно на базе СНБО был создан оперативный штаб реагирования на ситуацию. И, согласно поручению Зеленского, начнет работу межведомственная следственная группа.

Зеленский же - то ли из Омана, то ли еще откуда-то - поручил Офису генпрокурора открыть дело по авиакатастрофе (при том, что по закону он вообще не имеет права давать генпрокурору никакие задания). А властям - запустить проверку всей гражданской авиации в Украине.

Впрочем, пока эти усилия выглядят имитацией кипучей деятельности. Реально расследованием будет заниматься Иран. Его власти уже нашли "черные ящики" на месте крушения. И пока большой вопрос, в какой форме Киев допустят к этому делу.

Тегеран пока ведет себя в этом вопросе крайне независимо. Он уже отказал "Боингу" в передаче "черных ящиков".

И пока нет оснований, что их отдадут Украине, у которой партнерские отношения с американцами - прямыми противниками Ирана.

Максимум, будет создана международная комиссия по расследованию катастрофы, к которой допустят и украинцев.

"По нормам международного права Иран должен передать "черные ящики" одной из стран, граждане которой погибли в авиакатастрофе, той, кому принадлежал лайнер или компании-производителю. Также могут передать в комиссию Международной организации гражданской авиации", - говорит авиаэксперт Сергей Гончаренко.

Версии крушения самолета

Первоначально, на сайте посольства Украине в Иране появилось заявление, что речь о теракте или ракетной атаке не идет и причина - возгорание двигателя. То есть - была поддержана официальная (на данный момент) версия Ирана.

Однако вскоре это сообщение было удалено. Тем самым, в Киеве дали понять, что намерены рассматривать и иные версии.

Теоретически версий может быть четыре: техническая неисправность, теракт, попадание ракеты или иное столкновение, а также ошибка пилотов. Последнюю версию можно исключить по той причине, что на видео падения четко видно возгорание на борту. То есть остается всего три весии, которые уже активно обсуждаются.

1. Техническая неисправность

Эту версию предварительно отстаивает иранская сторона, которая сходу отмела возможность теракта и обстрела.

Технические причины могут группироваться вокруг повреждения двигателя или топливной системы.

Эксперт Виктор Галенко считает, что самолет рухнул из-за поломки. "По видео с места крушения могу судить, что действительно загорелся двигатель", - говорит Галенко.

Впрочем, здесь будут возражения о том, что самолет почти новый и подобные вещи поэтому крайне маловероятны. Так уже сейчас утверждает МАУ. В компании говорят, что проверяли техническое состояние "Боинга" 6 января.

Авиаэксперт, пилот с 20-летним стажем Сергей Гончаренко тоже сомневается, что самолет упал лишь из-за пожара в двигателе.

Во всяком случае, говорит он, при возгорании одного из двигателей в "Боинге-737", борт можно успешно посадить на втором.

"Самолет надежный и безопасный, к тому же новый, и пока остается непонятным, почему экипаж не сумел взять самолет под контроль и посадить его в аэродроме вылета или даже долететь до пункта назначения. Ведь другой, целый двигатель, способен работать несколько часов. Конечно, это техника, и могло что-то заклинить, пилоты не успели среагировать. И в первые минуты полета справиться с такой проблемой тяжело. Но пилотов учат садить лайнер в экстремальных условиях. Думаю, кроме пожара двигателя, было еще что-то. Совпал целый ряд факторов", - сказал нам Гончаренко.

"Когда загорелся двигатель, должна была сработать сигнализация, они должны были его заглушить и долететь на другом", - говорит и авиаэксперт Александр Ланецкий.

2. Ракетный удар

В Иране эта ночь выдалась мягко говоря неспокойной. Тегеран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке. Поэтому логично, что многие связали этот факт с крушением самолета.

Как аргумент в пользу этой версии приводят фото останков самолета с необычными отверстиями - как от шрапнели.



Против этой версии играет фактор времени. Иранский обстрел начался до полуночи по киевскому времени. И затем повторился еще через пару часов. А украинский самолет взлетел почти через пять часов.

Также очевидно, что самолет рухнул далеко от иракской границы. Тогда как ракетные установки по логике должны находиться существенно ближе к ней.

Если же допустить, что самолет сбила иранское ПВО по ошибке приняв его за американские, то это также крайне сомнительно - так как американцы в ту ночь никак не отвечали на ракетные удары Ирана и их самолеты страну не атаковали. А потому странно, как могли сбить самолет, вскоре после взлета с аэропорта Тегерана.

Ну, и главное - пока нет видео или свидетельств полета ракеты.

Тем не менее, "иранская ракета" уже стала в Украине самой популярной версией среди сторонников Петра Порошенко. В его партии официально увязали иранский залп по базам США с падением украинского самолета. Тему бросились раскручивать по соцсетям порохоботы и националисты. Некоторые и здесь даже увидели руку Кремля - мол, иранские системы ПВО управляются россиянами.

Первоначально многие ссылались на твиттер палестинского информагенства "Аль-Хадат". Однако на сайте агентства ни о чем таком речи нет.

Как установила "Страна", эта информация пошла из Twitter "Аль-Хадата". При этом ни на какие источники Twitter не ссылается.

Авиаэксперт Александр Ланецкий говорит, что можно лишь предположить, что было внешнее вмешательство, но свидетелей, что самолет сбила ракета, нет.

"Пока это лишь спекуляции. Скоре всего сыграли роль несколько факторов, связанных с технической неисправностью", - сказал "Стране" эксперт.

3. Теракт или диверсия

Эту версию исключать нельзя. Поскольку самолет загорелся настолько мощно, что сразу потерял управление и начал падать. То есть кто-то мог взорвать на борту бомбу.

Однако и у нее есть оппоненты.

"При теракте самолет взрывается в воздухе, чего не случилось, он горел, когда падал. Поэтому эта версия ничем не подтверждена. Хотя военная обстановка в Иране, ночной обстрел американских баз ракетами, конечно, добавляет вопросов к крушению лайнера", - заявил "Стране" авиаэксперт Сергей Гончаренко.

Зарубежные специалисты не исключают, что это была диверсия, и самолет могли сломать еще на земле, поскольку сам лайнер был новый и в хорошем состоянии.

Об этом, по их словам, свидетельствует тот факт, что "Боинг" развалился на множество кусочков.

"Это означает либо мощное воздействие на земле, либо что-то произошедшее в воздухе. Надо искать, что в системах самолета или в топливе могло привести к падению. Но нельзя сбрасывать со счетов вероятность внешнего воздействия на самолет - столкновения в воздухе или чего-то еще", - сказал BBC Тодд Кёртис, аналитик по авиационной безопасности, автор книги об анализе данных в сфере безопасности гражданской авиации.

Правда, зачем кому-то в аэропорту Тегерана было вредить самолету и готовить его аварию (при том, что на борту летели, в основном, иранцы - по паспорту или по происхождению) - непонятно. Разве что кто-то хотел подставить Иран, обвинив его в крушении самолета и дискредитировав его в нынешней крайне взрывоопасной обстановке.