Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти будут требовать максимальной публичности расследования крушения самолета авиакомпании МАУ в Тегеране. Об этом он заявил во время брифинга.

"Мы, безусловно, будем требовать, чтобы это расследование проводилось в максимально публичной плоскости, чтобы все публичные международные организации, способные обеспечить доверие к этому расследованию, были привлечены", - сказал он.

При этом он уточнил, что расследованием будет заниматься несколько групп из состава официальных органов Ирана, а также специалисты компании Boeing. Украина, по его словам, "подала необходимые ходатайства, чтобы быть привлеченной к расследованию на территории этой страны". Кроме того, по поручению Владимира Зеленского будет открыто уголовное производство.

Однако, для проведения всех необходимых консультаций чиновникам понадобится несколько часов.

Как известно, сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в катастрофе.

Напомним, "Страна" вела трансляцию с брифинга премьера Алексея Гончарука и секретаря СНБО Алексея Данилова.

Также мы писали, что при СНБО из-за крушения самолета МАУ в Тегеране был создан оперативный штаб.