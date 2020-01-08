Крупные международные авиалинии начали перенаправлять полеты из иранского воздушного пространства после того, как Иран выпустил более десятка ракет по двум иракским военным базам, в которых размещены войска США. Об этом сообщает CNN.

Стало известно, что ведущие авиакомпании мира приостановили рейсы в Иран и меняют маршруты своих лайнеров, чтобы избежать полетов в иракском и иранском воздушных пространствах. В их числе Air France, Emirates Airline, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, American Airlines, Delta, Lufthansa и другие. В Соединенных Штатах Федеральное управление гражданской авиации издало уведомление, запрещающее невоенным американским самолетам "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива".

Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака, а также не летать над Персидским и Оманским заливами.

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в сообщении Росавиации.

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство вводит временное ограничение на полеты в Иран после того, как там произошло крушение самолета МАУ. Об этом он рассказал во время брифинга.

Сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

Также "Страна" сообщала, что Иран атаковал военные базы США в Ираке.