Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на рухнувший самолет Boeing авиакомпании МАУ не сели два человека. Об этом он рассказал во время брифинга в Киеве.

Так, по его словам, всего было зарегистрировано 169 пассажиров, но по факту сели 167 человек. "Обращаю внимание, что на рейс сели 167 граждан. Двое граждан не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана", - уточнил он.

При этом Данилов подчеркнул, что у СНБО уже есть имена тех, кто пропустил злосчастный рейс. Эти лица не являются гражданами Украины.

В то же время премьер Украины Алексей Гончарук анонсировал публикацию полного списка пассажиров самолета.

"По протоколу это делает авиакомпания. Мы предварительно уже имеем эту информацию, конечно, ведем необходимую работу. Но список появиться у вас в публичной плоскости буквально через несколько часов, как мы ожидаем", - сказал он.

Напомним, что сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в катастрофе.

Также "Страна" проанализировала, что известно о погибших в "Боинге" украинцах.

Позже сообщалось, что секретарь СНБО Данилов предложил рассматривать все версии крушения самолета МАУ. Таким образом, он не исключил возможность теракта.