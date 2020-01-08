Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство вводит временное ограничение на полеты в Иран после того, как там произошло крушение самолета МАУ. Об этом он рассказал во время брифинга.

"До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решение будет пересмотрено", - сказал он.

Уточним, что на своей странице в Facebook Гончарук заявил о том, что запрет будет действовать с 00:00 9 января и до выяснения причин катастрофы. При этом он настаивает на участии Украины в расследовании крушения.

"Мы знаем, что иранская комиссия – специальный орган, существующий в этой стране, - начала расследование. Мы уже уведомили их о том, что украинские эксперты должны быть участниками этих процессов и предварительно мы не видим никаких преград для этого", - уточнил он.

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Напомним, что сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в катастрофе.

Также мы писали, что Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлил что ни одна из версий крушения самолета МАУ Boeing 737-800 под Тегераном не должна быть проигнорирована. Таким образом, Данилов не исключил возможность теракта.