В Киеве 8 января под посольством Ирана оставили букет красных гвоздик, перевязанный траурной лентой. Судя по посланию в записке, цветы предназначаются в память о знаменитом генерале Сулеймани, который был убит пять дней тому назад в аэропорту Багдада во время ракетного удара со стороны США.

"Подарок Касему Сулеймани 1957 - ∞ от украинских консерваторов. Ваша жизнь - война против глобализма. Вы стояли за своих людей. Слава Касему Сулеймани! От украинских традиционалистов", - говорится в записке на английском языке, оставленной вместе с букетом.

Примечательно, что это единственный букет цветов, несмотря на то, что главной трагедией сегодняшнего дня стало крушение украинского лайнера в Тегеране, на борту которого находилось большинство граждан Ирана - 82 человека. В основном, в Киев на учебу летели студенты, один из которых в записке просил помощи на экзамене у Бога.

Фото: Изым Каумбаев, Страна.ua

Как сообщала "Страна", 8 января в Тегеране после взлета рухнул самолет авиакомпании МАУ, лайнер упал в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а уже через две минуты пропал с радаров. После трагедии Украина ввела запрет на полеты в Иран.

В МАУ сообщили о гибели 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Большинство погибших - иранцы, но с паспортами других стран, в частности, Канады. По данным МИД Украины, 82 погибших - граждане Ирана, 63 - Канада, Украина - 2 пассажира и 9 членов экипажа, Швеция - 10, Афганистан - 4, Германия - 3, Британия - 3.