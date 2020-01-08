Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов авиакомпании МАУ в связи с крушением самолета МАУ Boeing 737-800 под Тегераном. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Vladyslav Kryklii

"Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям с 00.00 9 января 2020 до выяснения причин катастрофы. Ни одного авиарейса украинских авиакомпаний над авиапространством Ирана до снятия запрета и выяснения причин катастрофы проводиться не будет. Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - написал Криклий.

Министр сообщил, что иранская национальная комиссия по расследованию катастрофы начала свою работу: "В Иран будут отправлены для расследования причин катастрофы специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, Госавиаслужбы и авиакомпании МАУ. Назвать точные причины трагедии можно будет только после проведенного официального расследования."

В своем посте Владислав Криклий также выразил соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе.

Напомним, что сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

Ранее "Страна" писала о том, что сообщение о причинах крушения самолета МАУ удалили с сайта посольства в Иране.