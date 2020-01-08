В СНБО не исключили версию о теракте при крушении самолета МАУ в Иране
Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлил что ни одна из версий крушения самолета МАУ Boeing 737-800 под Тегераном не должна быть проигнорирована. Таким образом, Данилов не исключил возможность теракта.
Об этом Данилов заявил на совместной с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком пресс-конференции по поводу сегодняшней трагедии.
Видео: Youtube/ КабМін
Напомним, что сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в катастрофе.
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