Спикер палаты представителей в США Ненси Пелоси заявила, что администрация президента Дональда Трампа провоцирует начало новой войны после событий в Ираке. Об этом она сообщила в Twitter.

Так, чиновница говорит о "ненужных провокациях со стороны администрации и о том, что США и мир не могут позволить войне начаться".

Также Пелоси утверждает, что Соединенные Штаты следят за бомбардировками, а также обязуются обеспечить безопасность своих военнослужащих.

Фото: twitter.com/speakerpelosi

Как сообщала "Страна", сегодня ночью Иран нанес многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада, столицы Ирака, операцию против Иранского генерала Сулеймани. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из своей страны. НАТО выведет часть военных из Ирака после убийства генерала Сулеймани в Багдаде.