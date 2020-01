Посольство Украины в Иране изменило сообщение о крушении самолета МАУ Boeing 737-800 в Тегеране на своем сайте и в Facebook.

Можно заметить, что изменения коснулись той части сообщения, в которой говорилось о возможных причинах аварии. В изначальной версии (которую ранее удалили, о чем писала "Страна") заявления указывалось, что теракт как версия произошедшего исключается, а крушение самолета произошло по техническим причинам.

Так, в новой редакции сообщения посольство объявило, что причины авиакатастрофы расследует специальная комиссия, а все версии крушения самолета украинской авиакомпании, озвученные другими источниками, следует расценивать как неофициальные.

Скриншот: Facebook/ Embassy of Ukraine in the Islamic Republic of Iran

Напомним, что сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

Ранее "Страна" писала о том, что сообщение о причинах крушения самолета МАУ удалили с сайта посольства в Иране.