Президент России Владимир Путин направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями после крушения "Боинга" МАУ в Иране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в заметке.

Напомним, сегодня в Тегеране на взлете упал украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев. Все, кто был на борту, погибли. Самолет рухнул в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а уже через две минуты пропал с радаров.

Ранее "Страна" сообщала, что на борту самолета авиакомпании МАУ, который потерпел крушение в Тегеране, в числе пассажиров находилась Елена Сергеевна Малахова, директор авиакомпании ООО "Скайавиатранс".