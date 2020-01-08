Украинская авиакомпания МАУ два дня назад проводила плановое техническое обслуживание самолета Boeing 737-800, который сегодня, 8 января, потерпел крушение под Тегераном.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Скриншот: Facebook/ Fly UIA

"Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

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