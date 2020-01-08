Одесские правоохранители проверяют информацию о минировании ряда объектов на территории города, в частности, международный аэропорт "Одесса", здания Одесского городского совета и управления Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

О возможном взрыве объектов в полицию поступило анонимное обращение в 7:40. Указывались международный аэропорт "Одесса", Одесский городской совет и управление СБУ. Это сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями".

Между тем советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что сообщивший о минировании аэропорта уже задержан. "В Одессе в аэропорту чрезвычайное происшествие. Неизвестный на микроавтобусе, сбив шлагбаум, заехал в аэропорт, ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали правоохранители. Заведомо неправдивое сообщение об опасности - это уголовное правонарушение, вместе с хулиганством, думаю, у этого шутника будет веселое Рождество", - написал он в своем Facebook.

По словам Форостяка, пассажиры и персонал из терминала аэропорта эвакуированы, здание проверяют взрывотехники, задержаны рейсы.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Полицейские проверяют причастность 26-летнего одессита к сообщениям о минировании аэропорта и других объектов в городе. Начато производство по ст. 259 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан).

Отмечается, что во время осмотра автомобиля нарушителя правоохранители обнаружили и изъяли пневматическое оружие.

Как сообщала "Страна", серия лже-минирований произошла в Одессе в мае прошлого года, когда заминировали аэропорт, три ТРЦ и восемь отелей.

Напомним, в Киеве накануне Нового года из-за сообщения о минировании закрывали станции "Крещатик" и "Майдан независимости". Всего в столице за деньги 14 раз "минировали" ТРЦ "Магелан".