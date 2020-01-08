Появилось фото, как Порошенко забирает багаж из бизнес-класса по прилету в Борисполь
В распоряжении "Страны" оказалось фото экс-президента Украины Петра Порошенко, который вернулся на родину после новогодних каникул.
Порошенко вернулся сегодня из Катара. На снимке видно, как он забирает свой багаж с полки в бизнес-классе перед тем, как выйти из самолета в Международном аэропорту Борисполь.
Фото: "Страна"
Как сообщалось, Петр Порошенко 3 января не пришел на допрос в ГБР, так улетел вместе с семьей отдыхать на Катар рейсовым самолетом.
Позже юрист Андрей Портнов сообщил, что свой отдых Порошенко провел на Сейшелах, где плавал на 60-метровой яхте KATINA. Стоимость ее аренды с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.