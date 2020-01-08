В распоряжении "Страны" оказалось фото экс-президента Украины Петра Порошенко, который вернулся на родину после новогодних каникул.

Порошенко вернулся сегодня из Катара. На снимке видно, как он забирает свой багаж с полки в бизнес-классе перед тем, как выйти из самолета в Международном аэропорту Борисполь.

Фото: "Страна"

Как сообщалось, Петр Порошенко 3 января не пришел на допрос в ГБР, так улетел вместе с семьей отдыхать на Катар рейсовым самолетом.

Позже юрист Андрей Портнов сообщил, что свой отдых Порошенко провел на Сейшелах, где плавал на 60-метровой яхте KATINA. Стоимость ее аренды с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.