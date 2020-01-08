Дипломаты и политики Великобритании, Литвы и Болгарии, а также президент Еврокомиссии выразили свои соболезнования в связи с авиакатастрофой при участии украинского самолета МАУ Boeing 737, который в среду, 8 января, разбился под Тегераном.

Так, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс выразила соболезнование семьям погибших.

"Была так шокирована, когда узнала о катастрофе украинского самолета в Иране. Мои мысли с семьями жертв и всех пострадавших", - указала британская дипломат в Twitter.

Скриншот: Twitter/ @MelSimmonsFCO

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс заявил, что "глубоко шокирован и расстроен трагической новостью о катастрофе пассажирского самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном".

"Наши искренние соболезнования семьям погибших и людям Украины", - написал Линкявичюс.

Скриншот: Twitter/ @LinkeviciusL

Заместитель премьер-министра по вопросам судебной реформы и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева также отреагировала на трагедию.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате катастрофы украинского Boeing 737-800, на борту которого находились 180 человек, который вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране", - написала она в Twitter.

Скриншот: Twitter/ @EZaharievaMFA

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала по поводу катастрофы украинского самолета в Тегеране следующее: "Мое глубокое сочувствие всем, кто сегодня утром потерял близких в катастрофе украинского самолета. На данный момент специалисты по авиационной безопасности расследуют причину катастрофы, чтобы дать ответы на эту ужасную трагедию".

Скриншот: Twitter/ @vonderleyen

Напомним, что сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.