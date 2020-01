8 января в Иране потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании МАУ который следовал из Тегерана в Киев. Он рухнул, набрав высоту 2 400 метров. Причины крушения выясняются. Все находившиеся на борту погибли - 176 человек. В основном это были иностранцы, рейс прибывал утром в аэропорт "Борисполь" и состыковался по времени со многими вылетами в Европу.

Как стало известно погибли 11 граждан Украины - 2 пассажира и 9 членов экипажа. Собрали информацию о погибших. Материал дополняется.

Экипаж

Как заявил во время брифинга в аэропорту "Борисполь" вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский на борту находился усиленный экипаж, учитывая сложность и продолжительность рейса. На него отобрали одних из самых опытных пилотов.

Владимир Гапоненко. Командир экипажа. 11 тысяч часов налета. У него осталось двое детей. Учился в КВЛУ ГА (Летная академия Национального авиационного университета) в Кропивницком (бывший Кировоград).



Его супруга Екатерина во время включения на одном из телеканалов сказала, что держится, потому что у них двое детей.

Владимир Гапоненко. Фото: Facebook

Алексей Наумкин. Инструктор на самолете. 12 тысяч часов налета.

Алексей Наумкин. Фото: facebook.com

Сергей Хоменко. Второй пилот. 7 600 часов налета.

Екатерина Статник. Бортпроводник. 27 лет. Судя по фото в Instagram, Новый года она встретила в Киеве. На ее странице оставляют соболезнования.

Екатерина Статник. Фото: Instagram

Мария Микитюк. Бортпроводник. 24 года. Telegram-канал Nauchan news сообщает, что Маша Микитюк училась в НАУ с 2012-2018 годах. "Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселится и закрывать сессии на 5.0. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать".

Маша Микитюк. Фото: Telegram Nauchan news



В Instagram она пишет, что побывала в 23 странах. Она выкладывала фото из поездок.

Маша Микитюк. Фото: Instagram

Валерия Овчарук. Бортпроводник. В ее профиле в соцсетях указано, что родом она из Луганска, живет в Киеве. Девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.

"I believe I can fly. I believe I can touch the sky" - говорится в описании ее профиля в Instagram.

"Работа, я тебя люблю" - подписала свое последнее фото Валерия. Под ним уже оставляют многочисленные соболезнования.



Юлия Сологуб. Бортпроводник.

Игорь Матков. Бортпроводник.

Денис Лыхно. Бортпроводник. Учился в НАУ в 2012-2018 годах. "Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но как любой АКИшник мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, и при этом помочь другим одногруппникам. Работал в МАУ всего пол года но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось что его ожидает долгая и успешная жизнь" - пишет Telegram-канал Nauchan news.

Денис Лыхно. Фото: Telegram Nauchan news



В его Instagram много ярких фото и постов о любви. Судя по всему, на некоторых снимках он со своей девушкой.

Денис Лыхно. Фото: Instagram

Пассажиры

Елена Малахова. Елена Сергеевна Малахова - директор авиакомпании ООО "Скайавиатранс". Известно, что компания занималась перевозкой грузов. Принадлежащей ей Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. Самолет по официальной версии вез гуманитарный груз из Анкары.

Ольга Кобюк.