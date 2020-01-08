На борту самолета авиакомпании МАУ, который потерпел крушение в Тегеране, в числе пассажиров находилась Елена Сергеевна Малахова, директор авиакомпании ООО "Скайавиатранс".

Известно, что компания занималась перевозкой грузов.

Принадлежащей ей Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. Самолет по официальной версии вез гуманитарный груз из Анкары.

Среди погибших украинцев на борту рейса PS752 авиакомпании МАУ также находилась Ольга Кобюк в качестве пассажира и девять членов экипажа: Сергей Хоменко, Катерина Статник, Мария Микитюк, Валерия Овчарук, Владимир Гапоненко, Юлия Сологуб, Алексей Наумкин, Игорь Матков, Денис Лыхно.

Напомним, ранее появился список всех погибших пассажиров. Большинство из них – иранцы, огромное количество которых – с канадскими паспортами.

 

 

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