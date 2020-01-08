На борту МАУ погибла директор авиакомпании, чей самолет разбомбили в Ливии
На борту самолета авиакомпании МАУ, который потерпел крушение в Тегеране, в числе пассажиров находилась Елена Сергеевна Малахова, директор авиакомпании ООО "Скайавиатранс".
Известно, что компания занималась перевозкой грузов.
Принадлежащей ей Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. Самолет по официальной версии вез гуманитарный груз из Анкары.
Среди погибших украинцев на борту рейса PS752 авиакомпании МАУ также находилась Ольга Кобюк в качестве пассажира и девять членов экипажа: Сергей Хоменко, Катерина Статник, Мария Микитюк, Валерия Овчарук, Владимир Гапоненко, Юлия Сологуб, Алексей Наумкин, Игорь Матков, Денис Лыхно.
Напомним, ранее появился список всех погибших пассажиров. Большинство из них – иранцы, огромное количество которых – с канадскими паспортами.