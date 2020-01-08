Посольство Украины в Иране убрало со своего сайта новость, в которой говорится, что ни теракт, ни ракета не виноваты в падении самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, который летел из Тегерана в Киев.

Скриншот: iran.mfa.gov.ua/ua

Но у "Страны" остался скрин этого заявления.

Скриншот: iran.mfa.gov.ua/ua

Причины удаления данной заметки пока неизвестны.

Напомним, что сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

Также в Иране на месте крушения самолета МАУ найден первый черный ящик.

Власти Ирана назвали причину падения самолета МАУ возле Тегерана - неисправность двигателя. Посольство Украины в Иране исключило версию о теракте украинского Boeing 737.