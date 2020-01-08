Вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский рассказал о погибшем экипаже крупнейшей авиакатастрофы в истории Украины, которая произошла 8 января в Тегеране.

По словам Сосновского, на борту лайнера был усиленный экипаж, учитывая сложность и продолжительность рейса. В компании МАУ не предполагают ошибку экипажа, учитывая опыт. На борту было шесть бортпроводников. "В отношении экипажа подробнее. Командир Гапоненко Владимир 11 тысяч часов налета. Наумкин Алексей - инструктор на самолете, 12 тысяч часов налета. Второй пилот Хоменко Сергей - 7 600 часов налета.

Сосновский говорит, что в компании знали, что Тегеран не является простым аэропортом, поэтому все подготовки в последние годы проводились исключительно в аэропорту Тегерана. "Имею данные на сегодняшний день, что самолет набрал 2400 метров в высоту. Ошибка экипажа минимальна. Мы просто ее не предполагаем, учитывая опыт. На борту было шесть бортпроводников", - сказал он на брифинге в Международном аэропорту "Борисполь".

В службе чрезвычайных ситуаций Ирана говорят, что причина крушения была техническая.

Напомним, что "Страна" ведет обновляемый онлайн по ситуации с крушением самолета в Иране. В него мы собираем последнюю информацию. На месте крушения продолжают работать спасатели, тела погибших направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы, там проведут анализ ДНК.

При СНБО создан оперативный штаб из-за трагедии с самолетом МАУ в Иране. Также Киев подготовил спецрейсы в Иран для вывоза тел погибших при крушении самолета МАУ. Также мы писали, что иранский журналист опубликовал видео падения самолета.