Представители МАУ рассказали, что упавший самолет Boeing 737 был одним из лучших в компании. Об этом заявил вице-президент авиакомпании по наземному обслуживанию Владимир Семенченко во время брифинга.

Сообщается, что на данный момент компанией МАУ было принято решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок. Сейчас авиакомпания выполняет все международные процедуры, которые связаны с подобными происшествиями. Также создается комиссия для расследования на месте происшествия, в работе которой примет участие и авиакомпания.

По словам представителей, списки пассажиров, находившихся на борту уточняются. По предварительной информации на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров, 2 пассажира - граждане Украины. Остальные пассажиры это граждане Ирана, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

На брифинге также заявили, что полный список пассажиров, погибших в катастрофе через полчаса появится на сайте МАУ.

Сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

Также в Иране на месте крушения самолета МАУ найден первый черный ящик.

Власти Ирана назвали причину падения самолета МАУ возле Тегерана - неисправность двигателя. Посольство Украины в Иране исключило версию о теракте украинского Boeing 737.