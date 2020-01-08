В Сети появился список погибших украинцев в аварии самолета МАУ в Иране. Всего в трагедии лишились жизни 11 наших соотечественников.

Среди них было двое пассажиров и девять членов экипажа, уточняет издание Baza.

Состав экипажа:

  • Сергей Хоменко
  • Катерина Статник
  • Марина Микитюк
  • Валерия Овчарук
  • Володимир Гапоненко
  • Юлия Сологуб
  • Алексей Наумкин
  • Игорь Матков
  • Денис Лыхно

Пассажиры:

  • Ольга Кобюк
  • Алена Малахова

Напомним, ранее появился список всех погибших пассажиров. Большинство из них – иранцы, огромное количество которых – с канадскими паспортами.

Напомним, крушение самолета произошло в Тегеране 8 января утром, когда Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ (рейс 752) поднялся в небо из международного аэропорта имени Имама Хомейни. Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

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