Крушение самолета МАУ в Иране. Появился список погибших украинцев
В Сети появился список погибших украинцев в аварии самолета МАУ в Иране. Всего в трагедии лишились жизни 11 наших соотечественников.
Среди них было двое пассажиров и девять членов экипажа, уточняет издание Baza.
Состав экипажа:
- Сергей Хоменко
- Катерина Статник
- Марина Микитюк
- Валерия Овчарук
- Володимир Гапоненко
- Юлия Сологуб
- Алексей Наумкин
- Игорь Матков
- Денис Лыхно
Пассажиры:
- Ольга Кобюк
- Алена Малахова
Напомним, ранее появился список всех погибших пассажиров. Большинство из них – иранцы, огромное количество которых – с канадскими паспортами.
Напомним, крушение самолета произошло в Тегеране 8 января утром, когда Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ (рейс 752) поднялся в небо из международного аэропорта имени Имама Хомейни. Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.
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