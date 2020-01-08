В Сети появился список погибших украинцев в аварии самолета МАУ в Иране. Всего в трагедии лишились жизни 11 наших соотечественников.

Среди них было двое пассажиров и девять членов экипажа, уточняет издание Baza.

Состав экипажа:

Сергей Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Володимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лыхно

Пассажиры:

Ольга Кобюк

Алена Малахова

Напомним, ранее появился список всех погибших пассажиров. Большинство из них – иранцы, огромное количество которых – с канадскими паспортами.

Напомним, крушение самолета произошло в Тегеране 8 января утром, когда Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ (рейс 752) поднялся в небо из международного аэропорта имени Имама Хомейни. Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.