Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко намекает, что украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев из Тегерана, мог сбить Иран и предлагает, "скорее узнать правду". Об этом говорится на странице "Европейской правды" в Facebook.

"Мало верится в технические причины", - заявил нардеп Владимир Арьев, пост которого цитируют в "ЕС". "Ужасная история с падением Boeing 737-800, особенно учитывая параллельный ракетный обстрел Ираном военной базы в США и закрытие американцами воздушного пространства над Ираном и Ираком, выглядит подозрительно", - пишет Арьев.

То есть у Порошенко явно подключились к кампании вокруг версии об "иранской ракете", слухи о которой активно распространяют в сети.

Как сообщала "Страна", посольство Украины в Иране исключило версию о теракте украинского Boeing 737, поддержав основную причину падения самолета МАУ, озвученную властями Ирана - неисправный двигатель.