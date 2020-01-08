В Киеве, в ночь на 7 января на девушку напал мужчина пытался изнасиловать, а после нанес ей 17 ударов ножом. На данный момент полиция разыскивает преступника.

Известно, что девушка ехала домой с работы на троллейбусе №42д и вышла на проспекте Лобановского 115. В двуста метрах от дома на нее напал парень и начал размахивать ножом и душить. После преступник приказал ей раздеваться, но девушка попыталась убежать. Догнав ее, злоумышленник нанес 17 ударов ножом, из них два в легкие. Раны оказались неглубокими благодаря плотной ткани куртки.

Фото: kiev.informator.ua

Сообщается, что нападение произошло около 00:20. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Раненая девушка попыталась прийти домой. Она добралась до лифта и потеряла сознание. В подъезде ее нашли соседи.

Потерпевшая описала нападавшего как мужчину с русыми волосами, худощавого телосложения, ростом примерно 170 сантиметров и возрастом 33-37 лет. Она также сообщила, что преступник был одет в длинную черную куртку с капюшоном.

Напомним, в селе под Киевом ревнивый муж бросился с ножом на собутыльника.

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