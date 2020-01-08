Опубликован список погибших пассажиров самолета МАУ в Иране. Фото
В сети появился список пассажиров, которые должны были быть на рейсе самолета МАУ, который сегодня разбился в Тегеране. Его опубликовал в своем Facebook Киев оперативный.
Фото: Facebook/ Киев оперативный
Отметим, что этот список подтверждает данные, которые СМИ публиковали ранее. То есть среди погибших пассажиров было всего двое украинцев - их зовут Елена Малахова и Ольга Кобюк. Кроме того, обращает на себя внимание и обилие канадских граждан - судя по всему, это иранцы с канадскими паспортами.
Иранские же СМИ, со ссылкой на официальные источники, говорят о таком национальном составе погибших: 147 иранцев и 32 иностранца.
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