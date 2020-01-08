В сети появился список пассажиров, которые должны были быть на рейсе самолета МАУ, который сегодня разбился в Тегеране. Его опубликовал в своем Facebook Киев оперативный.

Фото: Facebook/ Киев оперативный

Отметим, что этот список подтверждает данные, которые СМИ публиковали ранее. То есть среди погибших пассажиров было всего двое украинцев - их зовут Елена Малахова и Ольга Кобюк. Кроме того, обращает на себя внимание и обилие канадских граждан - судя по всему, это иранцы с канадскими паспортами.

Иранские же СМИ, со ссылкой на официальные источники, говорят о таком национальном составе погибших: 147 иранцев и 32 иностранца.