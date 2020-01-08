Эксперт-международник Андрей Бузаров, который сейчас находится на конференции в Тегеране, рассказал "Стране", что среди его знакомых иранцев, которые общались с очевидцами крушения, главная версия - техническая неисправность.

"Свидетели, по словам знакомых иранцев, видели возгорание самолета", - сказал нам Бузаров. Версию о том, что самолет могли сбить по ошибке во время обстрела ракетами американских баз в Ираке, эксперт считает маловероятной.

"Американские базы в Иране обстреливали не из Тегерана", - говорит Бузаров.

Кстати, он сам должен был лететь этим самолетом сегодня, но когда брал билеты назад, представители МАУ посоветовали ему лететь не 8 января, как он планировал, а 9-го.

"Билет был дешевле и я взял на 9 января. Можно сказать, чудом так получилось. Решил еще остаться на день и посмотреть Тегеран. 9 января утром должен был лететь тот же борт, что разбился. Поэтому я останусь на день-два, пока не решится вопрос с обратным рейсом", - рассказал нам Бузаров.

Как сообщала "Страна", при СНБО создан оперативный штаб из-за трагедии с самолетом МАУ в Иране.

Напомним, Киев официально подтвердил гибель всех пассажиров самолета МАУ в Иране. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Всего - 176 человек.