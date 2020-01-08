В Иране на месте крушения украинского "Боинга" авиакомпании МАУ, спасатели нашли рукописную записку иранского студента, в которой он просит помощи с экзаменом у Бога. Фото записки опубликовал Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, большая часть погибших - студенты из Канады, которые возвращались на учебу после рождественских каникул.

Фото: t.me/breakingmash

Как сообщала "Страна", авиакатастрофа украинского самолета рейса PS752, который летел в Киев, - крупнейшая в истории Украины. Все, кто был на борту, погибли - эту информацию уже подтвердил МИД Украины.

Также в Иране на месте крушения самолета МАУ найден первый черный ящик.

Власти Ирана назвали причину падения самолета МАУ возле Тегерана - неисправность двигателя. Посольство Украины в Иране исключило версию о теракте украинского Boeing 737.