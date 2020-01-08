Стала известна причина, по которой большинство погибших пассажиров потерпевшего крушение самолета МАУ близ Тегерана составили канадцы.

Как оказалось, они - студенты из Канады. "Они использовали украинские авиалинии из-за низкой цены. Сегодня они возвращались на учебу после рождественских каникул", - пишет телеграм-канал Mash.

Напомним, ранее стало известно, что на борту находились двое украинцев и около 13 членов экипажа из Украины. Остальными пассажирами на борту Boeing 737 были иностранные граждане: 71 гражданин Ирана, 73 гражданина Канады, 4 гражданина Германии, 3 - Великобритании, 8 - Швеции, 6 - Афганистана.

Как сообщала "Страна", крушение самолета произошло в Тегеране 8 января утром, когда Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ (рейс 752) поднялся в небо из международного аэропорта имени Имама Хомейни. На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

На месте продолжают работать спасатели, тела погибших направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы, там проведут анализ ДНК.