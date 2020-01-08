Посольство Украины в Иране называет основную причину авиакатастрофы самолета "МАУ", выполнявшего рейс PS752, - в неисправности двигателя. Такую же версию катастрофы ранее озвучили власти Ирана. Как сообщает пресс-служба посольства, лайнер вылетел из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни около 4:30 по киевскому времени. После взлета самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ разбился. Рейс PS752 осуществлялся по маршруту Тегеран -Киев.

По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается. По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины.

Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли. Посольство выражает свои соболезнования всем близким и родственникам погибших. Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы и формальностями, связанными с этим.

На месте аварии находится посол Украины в Иране Сергей Бурдыляк.

Как сообщала "Страна", Киев подготовил спецрейсы в Иран для вывоза тел погибших при крушении самолета МАУ.

Напомним, в Иране на месте крушения самолета МАУ найден первый черный ящик.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с места крупнейшей авиакатастрофы в истории Украины.