Президент США Дональд Трамп прокомментировал атаку Ирана военных баз США в Ираке, где по предварительным данным погибли 80 человек. Об этом он написал в своем Twitter.

"Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана на две военные базы, расположенные в Ираке. Сейчас проводится оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром", - написал в Twiitter глава Белого дома.

Фото: realDonaldTrump/Twitter

Как сообщала "Страна", Иран назвал атаку военных баз США в Ираке "местью за смерть Сулеймани".

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о крушении украинского "Боинга" в Иране. Погибли 177 человек. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины.