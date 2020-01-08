"Все хорошо! Все идет нормально". Трамп анонсировал заявление про обстрел военных баз и погибших в Ираке
Президент США Дональд Трамп прокомментировал атаку Ирана военных баз США в Ираке, где по предварительным данным погибли 80 человек. Об этом он написал в своем Twitter.
"Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана на две военные базы, расположенные в Ираке. Сейчас проводится оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром", - написал в Twiitter глава Белого дома.
Фото: realDonaldTrump/Twitter
Как сообщала "Страна", Иран назвал атаку военных баз США в Ираке "местью за смерть Сулеймани".
Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о крушении украинского "Боинга" в Иране. Погибли 177 человек. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины.
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