Президент Украины Владимир Зеленский, ранее уже высказавший соболезнования в связи с трагедией самолета МАУ в Иране, сообщил, что Министерство иностранных дел готовит списки погибших пассажиров. Они будут обнародованы в ближайшее время.

"Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий", - написал президент в Facebook.

На месте событий, в аэропорту "Имам Хомейни", находятся посол и консул Украины в Иране. По моему поручению аппарат СНБО создал оперативный штаб. Специальные бортики для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для отлета.

Также Зеленский подтвердил информацию ОП, что он вылетает в Киев: "Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы официальным сообщениям".

Срочные справки можно получить на горячей линии МИД по телефону +38 (044) 238 16 57, добавил президент.

Как сообщала "Страна", крушение самолета произошло в Тегеране 8 января утром, когда Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ (рейс 752) поднялся в небо из международного аэропорта имени Имама Хомейни. На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

На месте продолжают работать спасатели, тела погибших направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы, там проведут анализ ДНК.