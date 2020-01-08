8 января в столице Ирана Тегеране на взлете упал украинский самолет рейса PS752 авиакомпании МАУ. Он летел в Киев. Все, кто был на борту, погибли.

В службе чрезвычайных ситуаций Ирана говорят, что причина крушения была техническая. Это крупнейшая авиакатастрофа за всю историю независимой Украины.

Пока информация о жертвах трагедии поступает противоречивая. Собрали все, что о них известно на данный момент.

Главное о крушении "Боинга"

Telegram-канал "Политика Страны" собрал главное о крушении украинского "Боинга" на этот час:

1. МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров.

2. СНБО Украины заявляет, что погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Всего - 177 человек. В тоже время Министерство инфраструктуры говорит о 167 погибших пассажирах.

с заявляет о 168 пассажирах, но уточняет, что сколько реально сели на борт - пока неизвестно. То есть погибших может быть и меньше.

3. Тегеран называет причиной крушения техническую неисправность - возгорание двигателя. Посольство Украины в Иране опровергло

4. Владимир Зеленский прервал отпуск в Омане и возвращается в Киев.

Кто погиб при падении самолета

Уже появилась официальная информация о составе погибших. Ее опубликовал глава МИД Вадим Пристайко.

По его данным, 82 погибших - граждане Ирана, 63 - Канада, Украина - 2 пассажира и 9 членов экипажа, Швеция - 10, Афганистан - 4, Германия - 3, Британия - 3.

Иранские же СМИ, со ссылкой на официальные источники, говорят о другом национальном составе погибших: 147 иранцев и 32 иностранца.

Паблик "Киев оперативный" опубликовал фотокопии списков погибших в ходе авиакатастроф. Если верить этим данным - то на борту "Боинга" действительно летели канадцы - но фамилии и имена у них иранские.

То есть это иранцы с канадскими паспортами, которые прилетали домой на каникулярное время, как и сообщалось раньше.

Позже эту информацию подтвердили в компании МАУ. По ее данным, два пассажира - граждане Украины. Остальные - граждане Канады, Ирана, Швеции, Афганистана.

Среди украинцев можно выделить фамилии:

Состав экипажа:

Сергей Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Володимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лыхно

Пассажиры:

Ольга Кобюк

Алена Малахова

МИД Украины готовит списки пассажиров, которые должны обнародовать в ближайшее время.

Напомним, что "Страна" ведет обновляемый онлайн по ситуации с крушением самолета в Иране. В него мы собираем последнюю информацию.

На месте крушения продолжают работать спасатели, тела погибших направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы, там проведут анализ ДНК.

При СНБО создан оперативный штаб из-за трагедии с самолетом МАУ в Иране. Также Киев подготовил спецрейсы в Иран для вывоза тел погибших при крушении самолета МАУ.

Также мы писали, что иранский журналист опубликовал видео падения самолета.