8 января в столице Ирана Тегеране на взлете упал украинский самолет рейса PS752 авиакомпании МАУ. Он летел в Киев. Все, кто был на борту, погибли.
В службе чрезвычайных ситуаций Ирана говорят, что причина крушения была техническая. Это крупнейшая авиакатастрофа за всю историю независимой Украины.
Пока информация о жертвах трагедии поступает противоречивая. Собрали все, что о них известно на данный момент.
Главное о крушении "Боинга"
Telegram-канал "Политика Страны" собрал главное о крушении украинского "Боинга" на этот час:
1. МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров.
2. СНБО Украины заявляет, что погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Всего - 177 человек. В тоже время Министерство инфраструктуры говорит о 167 погибших пассажирах.
с заявляет о 168 пассажирах, но уточняет, что сколько реально сели на борт - пока неизвестно. То есть погибших может быть и меньше.
3. Тегеран называет причиной крушения техническую неисправность - возгорание двигателя. Посольство Украины в Иране опровергло
4. Владимир Зеленский прервал отпуск в Омане и возвращается в Киев.
Кто погиб при падении самолета
Уже появилась официальная информация о составе погибших. Ее опубликовал глава МИД Вадим Пристайко.
По его данным, 82 погибших - граждане Ирана, 63 - Канада, Украина - 2 пассажира и 9 членов экипажа, Швеция - 10, Афганистан - 4, Германия - 3, Британия - 3.
Иранские же СМИ, со ссылкой на официальные источники, говорят о другом национальном составе погибших: 147 иранцев и 32 иностранца.
Паблик "Киев оперативный" опубликовал фотокопии списков погибших в ходе авиакатастроф. Если верить этим данным - то на борту "Боинга" действительно летели канадцы - но фамилии и имена у них иранские.
То есть это иранцы с канадскими паспортами, которые прилетали домой на каникулярное время, как и сообщалось раньше.
Позже эту информацию подтвердили в компании МАУ. По ее данным, два пассажира - граждане Украины. Остальные - граждане Канады, Ирана, Швеции, Афганистана.
Среди украинцев можно выделить фамилии:
Состав экипажа:
Сергей Хоменко
Катерина Статник
Марина Микитюк
Валерия Овчарук
Володимир Гапоненко
Юлия Сологуб
Алексей Наумкин
Игорь Матков
Денис Лыхно
Пассажиры:
Ольга Кобюк
Алена Малахова
МИД Украины готовит списки пассажиров, которые должны обнародовать в ближайшее время.
Напомним, что "Страна" ведет обновляемый онлайн по ситуации с крушением самолета в Иране. В него мы собираем последнюю информацию.
На месте крушения продолжают работать спасатели, тела погибших направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы, там проведут анализ ДНК.
При СНБО создан оперативный штаб из-за трагедии с самолетом МАУ в Иране. Также Киев подготовил спецрейсы в Иран для вывоза тел погибших при крушении самолета МАУ.
Также мы писали, что иранский журналист опубликовал видео падения самолета.