В Иране на месте крушения пассажирского самолета найден первый бортовой самописец. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Черный ящик обнаружили иранские спасательные службы. Они передали его правоохранительным органам. Какой из двух самописцев обнаружен - речевой или регистрирующий параметры полета, - не уточняется.

Ранее представитель аэропорта Тегерана сообщил, что причиной крушения стало возгорание двигателя.

Напомним, Boeing 737 авиакомпании МАУ, следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли - это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Также стало известно, что иранские военные нанесли ракетный удар по нескольким объектам США в Ираке. На фоне этих событий в сети стали появляться версии о том, что самолет мог быть случайно сбит одной из этих ракет. Однако объявленное Ираном время пуска не совпадает с фактическим временем отправления лайнера.